News Udinese – Il punto dal Bruseschi / Il titolarissimo torna a disposizione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le ultime direttamente dal campo d'allenamento

Redazione

Il team bianconero continua ad allenarsi sui campi del Bruseschi in vista del quattro gennaio. Ora che è terminato il Mondiale, l'attenzione di tutti i riflettori può tornare sul campionato italiano e di conseguenza si inizia a pensare ai prossimi impegni. Il primo sarà contro l'Empoli in una partita che non può essere sottovalutata per nessun motivo al mondo. Nel frattempo iniziano ad arrivare belle notizie anche dall'infermeria visto che in questi giorni hanno iniziato a recuperare tutti i giocatori più importanti per il tecnico bianconero Andrea Sottil. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime proprio dal Bruseschi dove la squadra è scesa sul campo nel corso della mattinata.

Il titolarissimo che si rimette gli scarpini a tredici e torna per prendersi il suo posto in difesa è Rodrigo Becao. Senza il brasiliano il rendimento della squadra è calato notevolmente e non si può essere altro che felici per il suo rientro sul campo. Difficile possa essere già titolare venerdì pomeriggio contro il Lecce, anche perché difficilmente il tecnico vorrà rischiare un giocatore così importante per una partita amichevole. Non va escluso, però, che si possa pensare a qualche minuto per tornare ad assaporare il sapore del campo da gioco. Per un calciatore che fa il suo ritorno ce n'è un altro che è ancora ai box.

Il rientro di Deulo — Non è avvenuto nel corso di questo pomeriggio il ritorno sul campo da gioco da parte dell'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu. Al momento è ancora ai box e non sappiamo quando potrà tornare a fare la differenza. Si spera che nei prossimi giorni possa rientrare ed allenarsi con i suoi compagni, ma al momento tutto è ancora un punto di domanda.