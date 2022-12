Calciomercato Udinese – Inzaghi fa sul serio: nel mirino c’è il capitano

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri amichevoli. Nel frattempo non arrivano belle notizie da Milano

La squadra allenata da Andrea Sottil si sta dando da fare sul campo in vista della ripresa del campionato. Si parla di una società che ha grande voglia di replicare la prima parte di stagione che l'ha vista assoluta protagonista e in grado di mettere sotto scacco anche i migliori club del nostro campionato. Sui campi del Bruseschi, di conseguenza, ci si allena intensamente senza alcuna esclusione. Anche il capitano Roberto Pereyra sta dando tutto in quello che potrebbe essere l'ultimo anno con la maglia del club friulano sulle spalle. Proprio nelle ultime ore stanno arrivando delle brutte notizie direttamente dal capoluogo lombardo: Milano. Ecco il punto sul rinnovo del jolly.

Capitan Pereyra ha mandato in avanscoperta il suo agente Federico Pastorello, l'obiettivo è quello di assicurarsi l'ultimo contratto importante della sua carriera e soprattutto cercare di tornare a giocare in Europa. Sono diverse le squadre che hanno mostrato interesse, ma ce ne è una in particolare che non vede l'ora di poter schierare sul campo da gioco un talento duttile come l'argentino. Il club che più di tutti si sta mostrando interessato è quello neroazzurro guidato da Simone Inzaghi. Al momento non c'è nessun contatto ufficiale, ma la dirigenza guidata da Marotta e Ausilio ci sta pensando seriamente e vorrebbero mettere in atto un determinato piano.

Il piano — La prossima estate andrà in scadenza un centrocampista che potrebbe non rientrare più nei pensieri della società milanese, stiamo parlando di Roberto Gagliardini e allo stesso tempo quel vuoto potrebbe essere riempito proprio da Roberto Pereyra. Solo con il passare del tempo potremo sapere se questa idea prenderà quota, ma per il momento questo rappresenta il rischio più grande per la società dei Pozzo.