Notizie Udinese – Il punto sui nazionali: ieri in campo tre titolarissimi

Proprio in queste ore bisogna fare il classico punto sui nazionali. Infatti si è scesi in campo per le prime amichevoli. Ecco tutti i dettagli

Cristiano Passa Redattore 5 giugno - 11:03

Ieri sono scesi in campo ben tre bianconeri per il loro primo impegno amichevole. Il primo ad aver giocato tutti e novanta i minuti è stato Jaka Bijol. Il difensore centrale nell'amichevole contro l'Armenia ha fatto benissimo e giocato tutti e novanta i minuti, confermandosi come uno dei punti fissi della nazionale che confina con l'Italia oltre che dell'Udinese.

Il secondo calciatore ad essere sceso in campo è Sandi Lovric, ben 20 minuti per lui sempre contro l'Armenia che fanno ben sperare in vista della prossima stagione. Ultimo, ma non meno importante è Lazar Samardzic che con la sua Serbia è riuscito a mettere in cascina 30 minuti.