Udinese – Il punto sulle prestazioni di Martins: le ultime sul brasiliano

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo non perdere le ultime su Matheus Martins e le sue prestazioni

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Per esattezza, oggi è una giornata di riposo in quel di Udine, ma bisogna sicuramente dare una decisa sterzata in vista del match di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Sicuramente non si può più sbagliare sul campo ed ora arriva il momento in cui l'Udinese deve mostrare quanto vale anche nelle difficoltà per potersi rialzare e conquistare un posto nel coso della prossima Europa. Nello stesso tempo un giocatore bianconero si sta facendo le ossa dall'altra parte dell'Europa, più precisamente in Inghilterra. Andiamo a vedere le ultime prestazioni di Matheus Martinscon la maglia del Watford sulle spalle.

L'ultima partita giocata da Martins va messa senza ombra di dubbio tra i match più importanti giocati dal brasiliano nella sua nuova esperienza. Proprio contro il Reading è arrivato il suo primo assist in questa nuova esperienza e nel complesso anche una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. L'Udinese non vede l'ora di poter accogliere un talento con queste capacità, anche perché ad oggi va risolta la questione che riguarda la mancanza di reti. Bisogna lavorare in maniera incessante, ma la vera sorpresa di questa giornata arriva dal giocatore che ha sfruttato l'assist del brasiliano. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Un assist a tema bianconero — La palla viene messa in rete, il pubblico esulta per la grande giocata di Matheus Martins e soprattutto per la rete di Ryan Porteous. Chi? Porteous, quel difensore centrale tanto inseguito e che avrebbe fatto ben comodo alla società di Giampaolo Pozzo. Adesso sta facendo faville in quel di Londra e nel clima della Championship, chissà che in un futuro (prossimo) non ci sia spazio anche per lui con la maglia dell'Udinese.