News Udinese – L’esordio di Martins: ecco come è andata per il laterale

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco il punto su uno dei giocatori in prestito

Matheus Martins ha firmato un contratto con l'Udinese nei primi giorni di gennaio, ma dopo qualche ora il suo cartellino è stato ceduto in prestito all'altra squadra dei Pozzo: il Watford. Il giocatore fa già ben parlare di se e lo faceva ancora prima di sbarcare in Inghilterra. Stiamo parlando di un talento di buon livello e con grande voglia di fare la differenza e di inserirsi nel nostro calcio. Per il momento, però, non possiamo fare altro che attendere il suo rientro in Italia e di conseguenza ammirare le sue prestazioni nella seconda lega inglese. In Championship sono arrivate le prime chiamate per un attaccante pagato ben sette milioni. Ecco come è andata

L'esordio (in realtà) è avvenuto più di una settimana fa in una vittoria per 2-0 contro il Blackpool. Solo venticinque minuti giocati dal talento brasiliano per iniziare a farsi notare dal tecnico. A quanto pare la sua prestazione è stata positiva visto che solo una settimana dopo è arrivata la prima maglia da titolare in un campionato difficile come quello inglese. Il suo esordio è stato di buona fattura, ben 79 minuti giocati. Tante giocate degne di nota e soprattutto di alto livello ed alla fine una sostituzione per il finale di gara. Sfortunatamente non arriva la ciliegina sulla torta, visto che il Watford viene fermato sul'1-1 dal Rotherham.

I prossimi impegni — Adesso non si può fare altro che attendere la prossima chiamata per vederlo in azione. Il primo impegno sul calendario è quello di sabato alle ore 14 contro il Middlesbrough. Un altro match non semplice da affrontare, ma in cui Matheus proverà a mettere a segno la sua prima rete all'interno di questo campionato.