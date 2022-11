News Udinese – Il punto da cui ripartire: le parole di Capitan Tucu

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Ecco le parole del centrocampista argentino Tucu Pereyra

Redazione

Il giocatore argentino non vede l'ora di fare la differenza e soprattutto riportare la squadra in vetta alle classifiche. Dopo un avvio incredibile con la sua nuova posizione come uno dei cavalli di battagli di questa Udinese, ora il Tucu deve ritrovare tutto il team. Nell'ultimo mese sono arrivate diverse prestazioni positive, ma allo stesso tempo nessuna di queste si è tramutata in una vittoria. Adesso c'è parecchio lavoro da fare in vista degli ultimi due incontri di questo campionato prima della pausa. Contro lo Spezia saranno obbligatori i tre punti (come ricordato anche da Beto nell'intervista post partita). Nel frattempo non perdere tutte le parole di Pereyra su Instagram nei confronti del team bianconero.

"Mastichiamo rabbia pensando in martedì. Quando non se vince non si perde nessuna partita è facile. Ma noi non molliamo forza raga". Quello di ieri sera è senza ombra di dubbio l'ennesimo boccone amaro per una squadra che in questo inizio di stagione stava facendo la differenza sotto tutti i punti di vista. Adesso bisogna continuare a pedalare e macinare km per poter approcciare al meglio l'incontro con lo Spezia dell'ex mister Luca Gotti. Infine non dimentichiamo il gran match contro il Napoli a chiudere questa prima parte di stagione che sarà sicuramente positiva, ma da cui ci si aspettava qualcosa soprattutto negli ultimi incontri.

Dalle parole ai fatti — Sappiamo che il Tucu non fa mai grandi giri di parole e siamo a conoscenza delle sue grandi prestazioni nell'ultimo periodo. Da un giocatore di questo tipo, di conseguenza, ci si aspetta moltissimo (soprattutto nelle prossime giornate) quando ci saranno da fare dei punti importanti per poter continuare a sognare l'Europa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri sera. La raccolta con tutte le valutazioni assegnate ai bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese-Lecce <<<