Notizie Udinese – Senti Pussetto: “Felice di essere tornato. E sul ruolo…”

Al termine del match perso contro lo Sturm Graz, l'autore del gol Pussetto ha rilasciato qualche dichiarazione. Riviviamo le sue parole

"Sono contento per il gol ma soprattutto per essere tornato a giocare. I 45 minuti in cui sono stato oggi in campo sono un ottimo punto di partenza". Infatti Pussetto è tornato a riassaggiare il campo solo ieri dopo tanto tempo dall'infortunio e le sensazioni sono state subito buone. "Non importa il risultato ma mettere minuti nelle gambe. Ho parlato con il mistered era sorpreso del lavoro che ho svolto in queste settimane. Avevo lavorato molto anche in Argentina". Pussetto non ha svolto delle normali vacanze in Argentina, ha continuato a lavorare sodo per mettersi direttamente alle spalle i guai fisici e i risultati si stanno già vedendo. "Sapevo che quando sarei rientrato a Udine sarebbe stato indispensabile avere tanta voglia di allenarmi con la squadra e sono contento per questo mio percorso ". Ma Nacho ha voluto dire la sua anche sulla sua posizione in campo, lasciando qualche spunto interessante. Ecco cosa ha detto.