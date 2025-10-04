Udinese – Quali sono i convocati dalle Nazionali? Ecco i nomi

La sosta di Ottobre si avvicina e i convocati per le Nazionali sono ben 8: ecco i nomi dei giocatori dell'Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 4 ottobre - 10:04

Sono otto i giocatori della squadra che parteciperanno a impegni internazionali durante questa pausa per le nazionali. Ci sono anche Iker Bravo e Alessandro Nunziante, i quali prenderanno parte ad almeno un ulteriore incontro del Mondiale U20 in Cile. Il primo sarà contro il Brasile il 4 ottobre, seguito da un altro match contro l’Argentina nella notte italiana tra il 4 e il 5 ottobre, con entrambe le possibilità di avanzare nel torneo.

Saba Goglichidze farà parte della Georgia per le gare dell'11 ottobre contro la Spagna e del 14 ottobre contro la Turchia. Sandi Lovric parteciperà agli incontri della Slovenia contro il Kosovo (10 ottobre) e la Svizzera (13 ottobre). Jesper Karlstrom affronterà con la sua Svezia la Svizzera (10 ottobre) e il Kosovo (14 ottobre). Lennon Miller è stato convocato per la partita Scozia-Grecia del 9 ottobre e per Scozia-Bielorussia del 12 ottobre, mentre Razvan Sava rappresenterà la Romania negli incontri del 9 ottobre contro la Moldavia e del 12 ottobre contro l’Austria. Jakub Piotrowski e la Polonia, oltre alla gara di qualificazione del 12 ottobre contro la Lituania, giocheranno anche un’amichevole contro la Nuova Zelanda il 9 ottobre.

Abdoulaye Camara scenderà in campo con la Francia U18 in due amichevoli preparatorie per il Mondiale di categoria contro l'Inghilterra il 9 e il 12 ottobre, mentre Jordan Zemura sarà impegnato in due partite di qualificazione per i Mondiali del 2026 contro il Sudafrica (10 ottobre) e Lesotho (14 ottobre).