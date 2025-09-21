Udinese – La fisicità ha ceduto di fronte alla qualità: l’analisi del match

Tra Udinese e Milan non c'è stata partita: Runjaic e i suoi escono sconfitti per 0 a 3 davanti al proprio pubblico e adesso servirà una reazione

Lorenzo Focolari Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 10:00)

La premessa fondamentale da tenere a mente è che non può bastare una partita per gettare nell'oblio tutto ciò che è stato fatto di buono sino ad ora. Ieri sera tra Udinese e Milan si è verificato un evento che ha già sancito il limite della squadra bianconera. La vittoria contro l'Inter è stata fumo negli occhi perché in casa contro i rossoneri non c'è stata partita.

I dati più preoccupanti sono le occasioni concesse che hanno portato a ben tre goal. Ancora più grave è stata la totale mancanza di tiri in porta (0 per essere esatti). Tutto poteva accadere come la percentuale persa di palloni o di duelli in mezzo al campo ma così facendo è sembrato che la squadra di Runjaic fosse almeno tre gradini più sotto rispetto al Milan.

La fisicità della difesa unita con una linea a 4, ha reso l'Udinese fragilissima davanti alla velocità nell'attaccare gli spazi oltre che alle qualità tecniche individuali. Insomma il risultato è senz'altro giusto ma ciò che la squadra deve imputare a se stessa è di non aver saputo mai reagire.