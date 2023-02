News Udinese – Quando torna Deulofeu, il ritiro, Beto e… | LA RAFFICA

E' davvero difficile riuscire a capire che cosa sia successo in casa Udinese. I bianconeri sono irriconoscibili. E' come se ci trovassimo davanti un'altra squadra rispetto a quella di inizio stagione. Il gruppo rema contro Sottil? Assolutamente no. Nonostante ci sia più di qualcuno che continui a sostenere il contrario. In attesa del prossimo match contro il Sassuolo, non perdiamo altro tempo e vediamo le notizie più importanti delle ultime 24 ore in casa bianconera <<<