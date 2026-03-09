Oumar Solet sta lavorando per rientrare il prima possibile sul campo da gioco, visto lo stop che lo ha fermato durante la sfida al Bologna

Oumar Solet continua a lavorare e non vede l'ora di tornare sul campo da gioco. Il difensore dell'Udinese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo quindici minuti nel corso della sfida tra i bianconeri del Friuli Venezia Giulia e il Bologna di mister Vincenzo Italiano. Non perdiamo un secondo sul suo possibile rientro.