Oumar Solet continua a lavorare e non vede l'ora di tornare sul campo da gioco. Il difensore dell'Udinese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo quindici minuti nel corso della sfida tra i bianconeri del Friuli Venezia Giulia e il Bologna di mister Vincenzo Italiano. Non perdiamo un secondo sul suo possibile rientro.
Oumar Solet sta lavorando per rientrare il prima possibile sul campo da gioco, visto lo stop che lo ha fermato durante la sfida al Bologna
Il calciatore non vede l'ora di poter mettere a referto un nuovo ingresso sul campo e sotto osservazione sembra essere stato messo proprio il prossimo incontro di campionato con la Juventus di Luciano Spalletti. Oggi riprenderanno gli allenamenti in quel di Udine e bisogna capire se tornerà prontamente nel gruppo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Ipotecato Keinan Davis? Tutti i dettagli <<<
