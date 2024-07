Notizie Udinese – Quando si vedrà in campo Pizarro? il punto sul bomber

L'Udinese inizia a fare il punto sul possibile rientro di un calciatore decisamente importante come Pizarro . Il nuovo acquisto per l'attacco ha dato dimostrazione di poter fare la differenza con la maglia del Colo Colo e tutte le referenze nei suoi confronti non possono fare altro che aumentare le aspettative.

Ad oggi non sarà ancora dei convocati per la sfida contro il Wolfsberger. C'è ancora grande cautela per il suo infortunio che non è da sottovalutare, visto che si parla della rimozione di una ciste ossea. La speranza è quella di vederlo in campo prima dell'inizio del campionato. Vedremo se effettivamente sarà possibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Samardzic <<<