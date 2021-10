Udinese-Tabor Sezana / Il commento della gara: quanta fatica

Si è conclusa da poco l'amichevole tra Udinese e Tabor Sezana. Riviviamo minuto per minuto le emozioni del match

Nel secondo tempo, il copione non cambia. Sono i friulani a fare la partita, ma senza impensierire più di tanto la difesa avversaria. Anzi, sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi in un paio di occasioni, ma le conclusioni terminano fuori. Al 75' l'episodio che cambia il match. Arslan viene messo giù in area, per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto, Pereyra spiazza il portiere e fa 1-1. Non finisce qui. Al 90', l'Udinese trova il gol vittoria. Soppy mette in mezzo un cross rasoterra che Beto deve solo spingere in rete da due passi. Successo in rimonta per i ragazzi di Gotti. MondoUdinese ha stilato le pagelle di questa partita. Ci sono delle sorprese <<<