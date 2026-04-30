Il kit dei bianconeri è quasi realtà, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla maglia che scenderà in campo nelle prossime ore
Una casacca da gioco speciale che verrà utilizzata nel corso del prossimo incontro di campionato. L'Udinese ha presentato la sua quarta maglia ed è una dedica o meglio un indumento che deve ricordare e commemorare una delle pagine più buie della storia del popolo friulano. La maglia è stata pensata e studiata per il cinquantesimo anniversario dal terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Ennesimo prodotto di pregevole fattura fatto in collaborazione con Macron e rapporto che si rafforza sempre di più con il territorio. Ottima scelta di marketing da parte del club che fidelizza sempre di più il suo pubblico.
I dettagli della casacca da giocoTanti dettagli molto interessanti come il richiamo al Duomo, ma soprattutto la scritta Orcolat che nella cultura friulana rappresenta un mostro e con il passare degli anni è diventato un modo per definire proprio il terremoto che ha colpito la regione. Adesso non possiamo fare altro che passare alle novità che arrivano anche dal campo e dal mercato per l'Udinese. Una trattativa tiene botta per quella che potrebbe essere la prima cessione estiva. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una cessione decisamente interessante. I Pozzo pronti ad ufficializzarla, ecco le ultime <<<
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