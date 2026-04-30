Una casacca da gioco speciale che verrà utilizzata nel corso del prossimo incontro di campionato. L'Udinese ha presentato la sua quarta maglia ed è una dedica o meglio un indumento che deve ricordare e commemorare una delle pagine più buie della storia del popolo friulano. La maglia è stata pensata e studiata per il cinquantesimo anniversario dal terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Ennesimo prodotto di pregevole fattura fatto in collaborazione con Macron e rapporto che si rafforza sempre di più con il territorio. Ottima scelta di marketing da parte del club che fidelizza sempre di più il suo pubblico.

I dettagli della casacca da gioco

Tanti dettagli molto interessanti come il richiamo al Duomo, ma soprattuttoche nella cultura friulana rappresenta un mostro e con il passare degli anni è diventato un modo per definire proprio il terremoto che ha colpito la regione. Adesso non possiamo fare altro che passare alle novità che arrivano anche dal campo e dal mercato per l'Udinese. Una trattativa tiene botta per quella che potrebbe essere la prima cessione estiva. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una cessione decisamente interessante.