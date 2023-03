Udinese – Quattro giorni al via / Il punto sul rientro dei nazionali: rassegna

L'Udinese di Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto cercare in tutti i modi di raggiungere un obiettivo che manca da troppo tempo: l'Europa.

La prossima partita (contro il Bologna di Thiago Motta) si prospetta fondamentale per poter raggiungere il sogno europeo. Per poter mettere in difficoltà una squadra come quella rossoblù occorre la presenza di tutti. Non perdiamo altro tempo e facciamo il punto su tutti i nazionali. Partiamo con la rassegna stampa <<<