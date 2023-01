News Udinese – Quattro titolari diffidati: tutti i nomi coinvolti

La squadra del Friuli Venezia Giulia si gode questo giorno di stop prima della ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra sta attraversando un periodo parecchio difficile, molto probabilmente il più tosto da quando la stagione ha preso il via lo scorso Ferragosto. Adesso bisogna continuare a lavorare e pensare a se stessi per riuscire a mettere in campo tutto quello che serve e poter tornare di nuovo a vincere. Nel frattempo si fa anche attenzione ai giudizi e alle decisioni del giudice sportivo. Sono ben quattro i giocatori che iniziano a dover prestare molta attenzione ai cartellini. Ecco chi sono tutti i componenti del team soggetti a diffida.