Udinese – I bianconeri sorridono / Udogie primo in una speciale classifica

Il team bianconero non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco. Ecco tutte le ultime sulla squadra allenata da Andrea Sottil

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e stiamo parlando di una società che ha ancora un grande sogno ed è disposta a tutto pur di provare a realizzarlo: una qualificazione in Europa. Al momento l'ottavo posto non garantisce nulla, ma le posizioni che contano sono vicinissime e di conseguenza tutto potrebbe cambiare di giornata in giornata. Nel frattempo la società si gode uno dei migliori acquisti delle ultime stagioni, stiamo parlando di un terzino che in un solo anno è partito dalla panchina ed ora è pronto per giocare in Europa. Il punto su Destiny Udogie e soprattutto su tutti i record che si è preso in così poco tempo.

Il giocatore italiano che è arrivato nell'estate del 2021 dal Verona del presidente Setti si è subito messo in mostra e da Novembre dello stesso anno si è preso un posto da assoluto protagonista all'Udinese facendo fuori una bandiera come Stryger Larsen. Dopo una seconda parte di stagione ruspante in cui ha messo a ferro e fuoco tutta la fascia sinistra è arrivata la chiamata da parte del Tottenham e una firma record da 20 milioni di euro. La società inglese lo ha lasciato all'Udinese per maturare e giocare con continuità, i dati parlano chiaro e premiano il laterale.

Un nuovo record — Destiny è il giocatore ad aver segnato più gol in una speciale classifica, stiamo parlando di quella che riguarda tutti i calciatori professionisti under 20 sul suolo italiano. Dietro di lui troviamo anche Samardzic e diverse promesse del nostro calcio come Colombo o Illing Junior.