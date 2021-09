Notizie Udinese – Sabato si gioca: tutto quello che c’è da sapere

Sabato pomeriggio, i ragazzi di Gotti scenderanno in campo per una nuova amichevole: scopriamo l'avversario

Redazione

Dopo tre lunghi mesi, il calciomercato è giunto al termine. Luca Gotti può ritenersi soddisfatto del lavoro della società. Le cessioni di De Paul e Musso erano inevitabili, ma la dirigenza bianconera ha cercato di sostituirli nel migliore dei modi. In totale, ad Udine, sono arrivati otto volti nuovi. Nel frattempo, l'Udinese ha iniziato alla grande il campionato. Nelle prime due giornate sono arrivati un pareggio ed una vittoria. All'esordio, i friulani hanno strappato un punto in rimonta alla Vecchia Signora, mentre nella giornata successiva hanno battuto il Venezia per 3-0. Adesso è il momento della pausa nazionali. Tuttavia, per non perdere troppo il ritmo partita, la società ha organizzato un'amichevole. Vediamo i dettagli.

Amichevole

Tutto ufficiale: sabato alle ore 16 l'Udinese affronterà il Dolomiti Bellunesi alla Dacia Arena. La squadra avversaria, che milita in Serie D, è nata quest'estate in seguito all'unione di Belluno, Union San Giorgio Sedico e Union Feltre. Il test sarà a porte chiuse con diretta esclusiva Udinese Tv e in streaming sul sito www.udinesetv.it. Ma vediamo la probabile formazione che schiererà Luca Gotti.

Probabile formazione

Luca Gotti cercherà di risparmiare diversi titolari. Anzi, sarà un'ottima occasione per concedere minuti sia agli ultimi arrivati, ma anche a chi sta giocando poco. In porta dovremmo assistere alla staffetta tra Silvestri e Padelli che giocheranno un tempo a testa. La linea difensiva, almeno inizialmente, potrebbe essere composta da Nuytinck, Samir e Becao, con Perez pronto a subentrare. Sulle fasce non c'è praticamente nessuno: Larsen, Udogie e Molina sono impegnati con le rispettive nazionali. Vedremo se il tecnico bianconeri schiererà dal primo minuto Brandon Soppy. A destra spazio al giovane Ianesi. Centrocampo composto da Jajalo, Samardzic e Makengo, con Deulofeu a supporto della punta Okaka. Probabilmente, nella ripresa verrà impiegato anche Success. Più difficile vedere Beto. In attesa di questo match, c'è una novità riguardante Fernando Llorente. Ecco per quale squadra potrebbe firmare. Incredibile <<<