Udinese – Le ragioni dei due mesi di squalifica di Okoye: il punto

Tuttosport analizza le ragioni che hanno portato alla sospensione di Okoye per soli due mesi. L'ammonizione del portiere dell'Udinese, avvenuta nella seconda metà della partita Lazio-Udinese dell'11 marzo 2024, non è stata senza motivo. Il Tribunale Federale Nazionale lo chiarisce nelle motivazioni della sua decisione di squalificare il ragazzo per due mesi, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Si tratta di una lieve infrazione, soprattutto considerando che Okoye, per questa ammonizione, è sotto indagine insieme ad altre tre persone dalla Procura di Udine e che Chiné gli aveva contestato anche la violazione dell’art. 30, che prevede una pena minima di 4 anni.