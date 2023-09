Cagliari-Udinese | Ranieri: “Ok Nandez e Shomurodov. Da valutare Petagna”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha presentato in conferenza stampa la partita di domenica contro l'Udinese. Queste le sue parole per analizzare la sfida, importante per entrambe le compagini ancora a secco di vittorie: "Tutte le partite sono importanti, l'Udinese due anni fa ha vinto qui 0-4. Nandez e Shomurodov sono a disposizione, stanno bene".