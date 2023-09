Udinese | Silvestri: “A Cagliari gara fondamentale. Nazionale? Ci penso”

Marco Silvestri è intervenuto in diretta a Radio TV Serie A con RDS presentando la sfida di domenica dell' Udinese contro il Cagliari. Il numero uno dei friulani ha raccontato la settimana di lavoro dei bianconeri, parlando dell'inserimento dei nuovi innesti: “La settimana della sosta è andata molto bene, ci siamo allenati bene anche se avevamo qualche giocatore in nazionale. Ne abbiamo approfittato per lavorare con i nuovi arrivati, per conoscerci meglio. In questo inizio di stagione potevamo fare qualcosa di più, ma abbiamo cambiato tanto quest’anno e ci siamo resi conto che ci serviva un po’ di tempo . Dovevamo amalgamare il tutto e far capire a tutti dove siamo e cosa vogliamo fare. Penso che l’obiettivo dell’Udinese sia a rrivare a 40 punti il prima possibile e poi vedere come vanno le cose. Domenica contro il Cagliari sarà una gara fondamentale , perché giochiamo contro una neopromossa che gioca bene. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi per vincere".

Le parole di Silvestri

Silvestri non dimentica mai l'Italia e con l'arrivo in panchina di Spalletti pensa sempre a una possibilità di convocazione: "La Nazionale è sempre un mio obiettivo. Quando non avrò più questo obiettivo vorrà dire che devo smettere. Gioco e mi alleno per l'Udinese, ma anche per essere chiamato in Nazionale. C'è un nuovo CT che ha già dato dimostrazione di convocare i ragazzi in forma, quindi devo dimostrare in campo di meritarlo".