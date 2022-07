Udinese-Rapid Lienz | Ecco le formazioni ufficiali: Lovric e Benković titolari

Le formazioni ufficiali del match sono state divulgate. Ecco nel dettaglio tutti i 22 che scenderanno in campo e prenderanno parte alla sfida

Redazione

Oggi finalmente scende in campo la nuova Udinese. La squadra allenata da Andrea Sottil è pronta a fare del suo meglio in vista dei prossimi ufficiali impegni e per testare il livello di preparazione dopo questi primi giorni di ritiro. L'avversario, almeno sulla carta, dovrebbe partire con gli sfavori del pronostico, ma lo sappiamo molto bene, le amichevoli estive sono spesso molto imprevedibili. Sulla strada del club friulano ci sarà il Rapid Lienz, squadra che attualmente milita in Landesliga, la quarta divisione austriaca.

La partita avrà inizio alle ore 18:00, presso il Dolomitenstadion di Lienz. Sarà visibile su Udinese TV, oltre che su Mondoudinese.it attraverso news e approfondimenti in tempo reale.

Questo match sarà molto speciale anche per Sandi Lovric, uno degli ultimi arrivati in casa Udinese. Infatti, il centrocampista della nazionale slovena è nato e cresciuto proprio nella città in cui si terrà il match, Lienz. Inoltre, l'allenatore del Rapid non è altri che suo padre, Martin Lovric. In una recente intervista, il centrocampista sloveno ha parlato proprio di questa partita speciale:

“È bellissimo per me essere qui. Conosco l’albergo, la città e i campi dove ci alleniamo. Mi sento a casa, casa mia è a cinque minuti. Sono veramente felice. Giocheremo anche contro mio padre, è una sensazione strana esordire proprio contro di lui, mi allena da quando avevo 12 anni. Non vedo l’ora di scendere in campo".

Erano diversi i dubbi che affliggevano le menti dei due allenatori in vista di questo primo impegno che non si può sbagliare, ma ora sono state divulgate le formazioni ufficiali delle due squadre. Ecco i 22 calciatori che scenderanno in campo e si daranno battaglia durante il match:

Rapid Lienz (4-4-2): Weiskopf; Unterwieger, Eder M., Eder P., Niedrist; Burgler, Tabernis, Krieber, Gassler; Lovric, Muller. All. Martin Lovric

A disposizione: Tschojer, Gessler, Fleisner, Cabraja, Zojer, Ayodeji, Kontriner.

Udinese (3-5-2): Padelli, Becão, Benković, Cocetta, Molina, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie, Nestorovski, Deulofeu; All. Andrea Sottil

A disposizione: Gasparini, Piana, Abankwa, Guessand, Nuytinck, Ebosele, Soppy, Arslan, Battistella, Jajalo, Makengo, Pafundi, Palumbo, Ianesi, Success

Ma non è tutto. Ci sono novità anche per quanto riguarda il mercato in entrata: ecco cosa sappiamo <<<