Rassegna stampa | L’attesa sta per finire / Cioffi ha in mente un’idea

Finalmente ci siamo. Dopo due lunghe settimane, l' Udinese è pronta a scendere di nuovo in campo. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle ore 18. Alla Dacia Arena, il team friulano ospiterà il Torino di Ivan Juric. Match tutt'altro che semplice.

I bianconeri non vincono in casa, in campionato, dallo scorso sette novembre, in occasione del successo per 3-2 contro il Sassuolo. Dopodiché sono arrivati due pareggi ed una sconfitta. E’ tempo di invertire la rotta.