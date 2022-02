Rassegna stampa | Ora si fa sul serio / Le ultime dal Bruseschi

Trascorse, ormai, quasi 72 ore dal match di San Siro riprende oggi al Bruseschi di la preparazione in vista del match di sabato contro i blucerchiati di mister Giampaolo. I ragazzi di mister Cioffi avranno, inoltre, nella giornata di oggi la possibiltà di vedere all'opera i futuri avversari di scena questa sera a Bergamo.

Gli ultimi due pareggi hanno mosso la classifica, che tuttavia rimane molto calda: il terzultimo posto dista solo quattro punti. Proprio per questo mister Cioffi sa che la preparazione per la prossima partita dovrà essere al limite della perfezione per arrivare al meglio ad un match che sarà a dir poco decisivo.