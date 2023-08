News Udinese – Rebus Pafundi / Il rinnovo è sempre più complicato

La squadra del Friuli Venezia Giulia vuole fare il possibile per mantenere le prestazioni di Pafundi. Ecco tutte le ultime sul prolungamento

Il calciatore dell'Udinese Simone Pafundi è pronto per diventare a tutti gli effetti una star internazionale, o almeno è questo il percorso che vuole provare. Nonostante neanche sia stata raggiunta la maggior età, il suo contratto è in scadenza tra un solo anno ed al momento non ha nessuna intenzione di prolungare. Un vero peccato per l'Udinese che rischia di perdere uno dei talenti più cristallini che si sono avvicinati alla città friulana nel corso delle ultime stagioni. Vedremo se effettivamente si riuscirà a trovare una quadra, anche se per il momento l'idea di Pafundi non ha nulla a che vedere con quella della squadra del Friuli Venezia Giulia.

Il calciatore nel corso delle ultime settimane ha cambiato la sua procura, affidandosi a Edoardo Crnjar. L'agente croato è molto abile nelle procure estere e probabilmente è proprio a questo che vorrà puntare il fantasista originario di Mondragone. Sappiamo benissimo che sono davvero tante le squadre sulle sue tracce. In Italia c'è il Napoli che sta cercando di fare il possibile per strapparlo alla concorrenza. Se dovesse andare a zero, però, potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Anche i big club potrebbero far follie pur di assicurarsi un calciatore con queste caratteristiche.

Il problema — L'addio all'Udinese nasce per un motivo ben preciso. La squadra del Friuli Venezia Giulia non ha intenzione di mollare il calciatore, ma allo stesso tempo sta garantendo a quest'ultimo un minutaggio a dir poco irrisorio. Proprio per questo motivo la squadra sa che non potrà trattenerlo ancora a lungo. Adesso Simone Pafundi è ancora fuori dal campo, vedremo se verrà integrato alla rosa oppure ceduto a titolo definitivo già nel corso di questo mercato.