News Udinese – Pafundi diventa un mistero / Il golden boy si allena a parte

Simone Pafundi si sta allenando a parte da diverse settimane. Non sono belle notizie quelle che arrivano dal Bruseschi di Udine. Il trequartista o jolly d'attacco bianconero sta vivendo un momento abbastanza difficile e il rischio è proprio quello di poter finire nel dimenticatoio o comunque molto indietro nelle gerarchie. Da quando si è presentato in ritiro non è mai stato impiegato dal tecnico Andrea Sottil ed ora a un giorno dal primo match ufficiale non arrivano delle novità su di lui. Sicuramente l'Udinese sta cercando di fare il possibile per poterli permettere di giocarsi le sue carte nel corso della stagione, ma questo infortunio rischia di rallentare troppo il suo percorso. Ad oggi, infatti, rimane un mistero anche un suo possibile rientro sul campo da gioco.