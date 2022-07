News Udinese | Rebus sulla fascia destra: Chi sarà il titolare?

Al momento il titolare sembra essere Brandon Soppy. Il laterale nigeriano, già in forza ai friulani nella stagione passata, ha dalla sua il fatto di conoscere già l'ambiente in modo assodato. Nato come difensore centrale, è stato dirottato sulla fascia destra nelle giovanili del Rennes, ruolo dove può sfruttare maggiormente l'esplosività e la velocità in progressione palla al piede. Alla sua prima stagione in Serie A non ha sfigurato, anche se non è mai riuscito a conquistare una titolarità fissa, complice la duplice esplosione del duo Molina-Udogie. Ha concluso così la sua prima stagione italiana con 28 presenze, senza mai però trovare la via del gol. Nel precampionato ha fatto benino, non riuscendo mai a garantire una completa affidabilità in copertura.