Udinese – Record all’ultima giornata? I dettagli sull’esordio di Palma

La stagione 24/25 dell'Udinese volge ufficialmente al termine . La società bianconera non vede l'ora di poter iniziare a gettare le basi in vista del prossimo campionato. Nel frattempo va messo agli atti un momento storico per la società bianconera, visto che nel finale di gara del match contro la Fiorentina ha esordito il primo 2008 . Tutti i dettagli.

Si tratta di un esordio in Serie A, visto che Matteo Palma aveva già detto la sua qualche mese fa in Coppa Italia contro la Salernitana. Il difensore italo tedesco si prende il quarto posto nella classifica all-time Serie A ed il sesto in quella generale per il calciatore più giovane ad aver indossato la casacca dell'Udinese. Sicuramente un futuro assicurato, come abbiamo potuto constatare proprio sul campo da gioco. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Bijol via? Il putno sul suo futuro <<<