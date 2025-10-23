La gara tra Lecce e Udinese si avvicina sempre di più. Il match è in programma per Sabato 25 Ottobre per le ore 15:00 al Bluenergy Stadium. Dopo aver visto le possibili mosse di Runjaic (che potrebbero cambiare) anche dal lato salentino ci sono delle notizie importanti
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Di Francesco recupera due top! I rientri in gruppo salentini
udinese
Udinese – Di Francesco recupera due top! I rientri in gruppo salentini
Il tecnico del Lecce inizia ad assemblare i pezzi della squadra da poter portare ad Udine sabato: ecco i rientri
Il Lecce ha svolto la sessione di allenamento questa mattina presso il Centro Sportivo di Martignano. Jean è rimasto nuovamente assente, mentre Pérez e Sottil hanno eseguito un programma di lavoro specifico. Il team di Di Francesco ha invece riaccolto Banda e Camarda nel gruppo.
Domani mattina ci sarà la rifinitura prima della partenza per Udine. Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato friulano:Iker Bravo ai saluti? La verità sul calciatore spagnolo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA