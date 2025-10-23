Udinese – Di Francesco recupera due top! I rientri in gruppo salentini

La gara tra Lecce e Udinese si avvicina sempre di più. Il match è in programma per Sabato 25 Ottobre per le ore 15:00 al Bluenergy Stadium . Dopo aver visto le possibili mosse di Runjaic (che potrebbero cambiare) anche dal lato salentino ci sono delle notizie importanti

Il Lecce ha svolto la sessione di allenamento questa mattina presso il Centro Sportivo di Martignano. Jean è rimasto nuovamente assente, mentre Pérez e Sottil hanno eseguito un programma di lavoro specifico. Il team di Di Francesco ha invece riaccolto Banda e Camarda nel gruppo.