Udinese – Il report sull’allenamento odierno: le ultime dal campo

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi. Ecco tutte le ultime sull'allenamento odierno in vista dei prossimi match

Redazione

La squadra bianconera continua ad allenarsi in vista dei prossimi incontri di campionato. La società ha tutte le intenzioni di fare la differenza e continuare la stagione proprio come nella prima parte. Il sogno per il momento è un piazzamento tra le prime sette del nostro campionato visto che una posizione di questo livello garantirebbe un posto nelle prossime competizioni europee. In questi primi giorni di preparazione in vista della ripresa tutti i componenti del team stanno già dando il massimo per poter ambire ad una posizione tra i primi del nostro campionato. Ecco il report sull'allenamento odierno che ha visto impegnati la maggior parte dei giocatori che compongono la rosa.

Questa mattina è andata in scena una sessione d'allenamento singola, la prima parte prevedeva degli esercizi di possesso palla e soprattutto un lavoro tecnico tattico. Poi nella seconda parte della seduta ci si è dati da fare con un lavoro principalmente atletico. Come confermato da diversi addetti ai lavori, era prevedibile una ripresa della preparazione atletica fatta nel corso di quest'estate e di conseguenza tutte le squadre si stanno dando da fare sul campo. La prossima seduta d'allenamento è già stata fissata e sarà domani mattina con una sola sessione e il tempo per poter recuperare nel corso del pomeriggio. Adesso andiamo a vedere i prossimi impegni fissati dalla squadra bianconera.

Il programma — Prima della ripresa del campionato ci saranno diverse amichevoli in programma. La prima fissata è quella con l'Athletic Club di Bilbao ed andrà in scena il 17 dicembre. Una partita in cui la Dacia Arena sarà addobbata a festa per via delle vacanze natalizie imminenti. Le altre amichevoli non hanno ancora una data ma il direttore Collavino ci ha fatto sapere che ce ne saranno e pure di caratura importante.