News Udinese – Runjaic aspetta tutti per ritrovare la retta via: l’analisi

Il tecnico tedesco è alle prese con la preparazione della gara contro la Cremonese: oggi il primo allenamento senza i nazionali

Lorenzo Focolari Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 17:58)

Un punto nelle ultime tre partite è insufficiente e c’è bisogno di un cambiamento. Il pubblico friulano l richiede al mister Runjaic, al quale la società ha fornito una rosa competitiva con giocatori scelti direttamente da lui. L’allenatore sembra non avere le idee chiare su cosa fare (e non fare), ed è significativo che contro il Milan, dopo tre prestazioni sicuramente positive, abbia scelto di modificare la strategia, generando confusione senza mai spiegare il motivo di questo cambio (nuovamente alterato con il ritorno al sistema difensivo a tre).

Certamente il tecnico tedesco ha delle colpe per la situazione attuale, ma sarebbe esagerato metterlo sotto accusa, non dimentichiamo che quest’anno è stato avviato un nuovo progetto e che in sei partite hanno esordito con la maglia bianconera ben nove nuovi giocatori. È fondamentale che il periodo di "assestamento" si sia chiuso con il Cagliari. Adesso l’Udinese deve reagire.

Davanti si trovano la Cremonese e il Lecce, due squadre che possono essere affrontate e contro cui è necessario guadagnare punti decisivi. Il gruppo, a parte l'infortunato Kristensen, sarà completo da giovedì e a Cremona potrà contare anche sul rientro di Okoye in porta e sul ritorno anticipato di Iker Bravo dai Mondiali Under 20 in Cile.