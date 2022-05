News Udinese – Rientra l’allarme / Il centrale si allena in gruppo

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. Dalla rifinitura del Bruseschi arriva una bella notizia: le ultime

Redazione

La squadra allenata da Gabriele Cioffi continua la sua preparazione in vista di un impegno di campionato molto interessante e tutt'altro che da sottovalutare. Dall'altra parte del campo ci sarà lo Spezia di Thiago Motta, una squadra quasi salva ma che non lo è ancora matematicamente e di conseguenza non si potrà permettere nessun tipo di passo falso. Mancano due punti ai liguri per poter festeggiare la permanenza per il terzo anno consecutivo nella massima serie del calcio italiano. Dall'altra parte l'Udinese ha solamente voglia di fare il meglio e dare valore anche a queste ultime due giornate, senza alcuna distinzione. Intanto questa mattina è rientrato un allarme che aveva fatto preoccupare tutti i tifosi bianconeri. Il centrale ha recuperato ed è pronto per domani.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è Pablo Marì, proprio ieri sera ci si era preoccupati per le sue condizioni visto che non sembrava al meglio e di conseguenza dovesse alzare bandiera bianca. Invece alla fine ce la farà e quasi sicuramente partirà dal primo minuto. Stiamo parlando di un vero e proprio fattore in vista dell'incontro dato che con lui o senza si sarebbero giocate due partite differenti. Ecco come il team potrebbe scendere in campo domani sera.

La formazione

Bisogna comunque trovare delle soluzioni a diversi problemi. Ad esempio non ci sarà un vero e proprio talento come Rodrigo Becao visto che è squalificato, ma la società sembra avere già la soluzione visto che si prepara (dal primo minuto) il capitano: l'olandese Bram Nuytinck. In attacco invece non ci saranno né Beto né Isaac Success, tutti e due potranno essere sostituiti dal macedone Ilja Nestorovski, alle ultime prestazioni con la maglia bianconera. Intanto non perderti le parole del tecnico alla conferenza stampa del giorno prima. Ecco chi ci sarà dal primo minuto <<<