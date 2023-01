Notizie Udinese – Quando rientra Deulo? Ce lo dice mister Sottil

Il campionato è ripartito e all'Udinese manca ancora un super titolare, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Il campione e vera stella della squadra guidata da mister Andrea Sottil non è ancora pronto ed al momento resta ai box. Bisogna continuare a lavorare e il suo infortunio al ginocchio ha bisogno di tempo per essere smaltito del tutto. Stiamo parlando di un danno che coinvolge le articolazioni e di conseguenza ci vuole cautela. Proprio ieri sera ha detto la sua anche il tecnico riguardo questa assenza e sul giorno in cui potrà tornare ad allenarsi con i compagni senza grossi problemi o conseguenze. Non perdere le parole del coach .

"Quando si parla di articolazioni del ginocchio si possono avere delle complicazioni. Lui ha grande voglia di rientrare, ma dobbiamo ancora gestirlo". Con queste parole Andrea Sottil ha chiarito il suo pensiero nei confronti del numero dieci spagnolo. Adesso bisognerà ancora attendere qualche giorno e poi solo con la diramazione dei convocati potremo capire se potrà essere impiegato già nel corso del prossimo incontro con i bianconeri di Torino. Per il momento resta una soluzione in continuo divenire e bisogna continuare ad aspettare per vedere sul campo il talento che potrebbe far fare il salto di qualità alla società gestita dalla famiglia Pozzo. In sua assenza ecco quale potrebbe essere l'attacco sabato sera.