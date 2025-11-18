Rui Modesto torna prima del previsto: il terzino dell’Udinese, che ha giocato al massimo delle sue possibilità contro l'Argentina, ha visto il match con la Guinea Bissau annullato, che era fissato per oggi.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – I rientri dei nazionali! Il punto sulla situazione
udinese
Notizie Udinese – I rientri dei nazionali! Il punto sulla situazione
Runjaic attende al sua squadra per disputare la prossima partita contro il Bologna e allenare di nuovo il gruppo intero
Esaminando le convocazioni dei giocatori dei bianconeridurante la pausa (ben 13 in totale), alla fine Zemura non ha preso parte alla nazionale dello Zimbabwe, mentre Miller, a causa di un infortunio, non ha potuto unirsi alla Scozia.
Goglichidze ha partecipato solo al primo dei due match a causa di un infortunio, mentre Rui Modesto è stato escluso dalla seconda amichevole per il suo rinvio. Le ultime notizie di mercato: Un top ai saluti? La Fiorentina prepara il colpo<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA