Notizie Udinese – Davis scalpita per il rientro! Le chance di Runjaic

Rientrato per poco contro la Roma, Davis vuole tornare titolare e per farlo deve rimettersi al 100% fisicamente

Lorenzo Focolari Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 13:10)

L’attaccante dell’Udinese ha avuto diversi fastidi fisici nel corso delle ultime settimane. Runjaic ha subito tranquillizzato tutti sull condizioni di Davis e infatti il giocatore ha avuto modo di rientrare contro la Roma a gara in corso.

Ovviamete la prestazione ha visto sprazzi di Davis. Questi 11 giorni devono servire per far ritrovare la miglior versione della boa inglese. La squadra necessita del suo apporto in campo e dei goal che Davis ha nelle gambe.

Le alternative di Runjaic rimangono Bayo e Buksa. Il primo è un giocatore più affine al dribbling e al gioco con la palla mentre Buksa è quello che più si avvicina alla fisicità di Davis. Il mister ha tutte le opzioni per tentare di tenere saldo l'attacco e produrre goal.