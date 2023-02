News Udinese – Il rientro di Pereyra è fondamentale: ecco per quale motivo

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Riavere Pereyra sarà fondamentale per tornare a vincere

Redazione

Ieri pomeriggio non è arrivata la vittoria per la squadra bianconera, ma nel complesso non possiamo dire che non c'è stata una bella prestazione ed anche una reazione rispetto al match con il Torino. La società ha dato tutto sin dai primi minuti ed infatti è arrivato il gol dopo pochissimo con la rete più veloce di questa stagione nella massima serie del calcio italiano. Dopo questo avvio sprint, però, l'Udinese ha perso campo e il Sassuolo invece ha continuato a guadagnarne e di conseguenza ci si è trovati sull'uno a uno dopo nemmeno quattro minuti ed in maniera molto sfortunata. Ci ha pensato Bijol a rimettere la squadra in vantaggio, ma ancora un autogol non permette ai bianconeri di festeggiare. Dopo il match di ieri, però, c'è una certezza. Ecco di cosa stiamo parlando.

Per tornare a vincere serve un solo giocatore all'interno di questa rosa e stiamo parlando del capitano: Roberto "El Tucu" Pereyra. Un talento di primo livello che solo con le sue giocate riesce ad unire i reparti in maniera spettacolare. Anche ieri pomeriggio, nonostante non fosse al meglio, ha fatto notare a tutti le sue grandi qualità sia palla al piede che non. Dopo un tempo a buoni ritmi, però, è stato costretto ad uscire dal campo e la differenza si è notata sin da subito. L'Udinese ha continuato ad attaccare, ma non si è reso pericoloso come nella prima frazione.

Il rientro completo — Si spera che già da settimana prossima possa giocare ancora più minuti o essere in campo per praticamente tutto l'incontro. Il suo apporto è fondamentale per poter sperare in una vittoria anche contro degli avversari di primissimo livello come i neroazzurri di Simone Inzaghi.