Udinese – Dal rientro di Samardzic e Pogba alle scelte dei tecnici: giornata

Tutto è pronto per la prima sfida dell'anno. Ecco il racconto della giornata delle due bianconere con tante novità da tutte le parti

Si conclude un'altra giornata all'interno del centro sportivo Bruseschi. La società bianconera continua a lavorare sul campo da gioco e non vede l'ora di mettersi alla prova dopo la partita molto convincente contro il Catanzaro di mister Vivarini. Una partita che darà parecchio filo da torcere e sarà contro un avversario altamente competitivo come la Vecchia Signora di mister Max Allegri. La società bianconera ha grande voglia di rilanciarsi dopo una stagione fallimentare come quella che ha vissuto fino a qualche mese fa. Partire con il piede giusto sarà fondamentale ed anche dal campo d'allenamento iniziano ad arrivare delle belle notizie per il team di Torino.

Il tecnico di Livorno potrà finalmente aggiungere ai possibili titolari nel mezzo del campo un calciatore francese che ha sempre fatto la differenza quando è stato in ottime condizioni. Stiamo parlando di Paul Pogba. Il campione del Mondo nel 2018 è sceso in campo con i compagni in un'amichevole contro l'Alessandria. Oltre alle sue solite splendide giocate ed un gol è arrivata la notizia più importante. Paul è pronto per tornare in campo dal primo minuto di gioco. Vedremo se il mister lo rischierà già questa domenica sera alla Dacia Arena oppure il suo inserimento sarà graduale. Sicuramente l'ex United non vede l'ora di dire la sua.

Caso Samardzic — Il francese non è l'unico che è stato reintegrato in gruppo in queste ore. Anche Lazar Samardzic solo oggi torna ad allenarsi con i suoi compagni di sempre. Il calciatore serbo (dopo che è naufragata la trattativa con il club neroazzurro) proverà in tutti i modi a mettersi in gioco sul campo da calcio. Adesso la scelta migliore è proprio quella di lavorare senza freni in vista dei prossimi incontri di campionato e far dimenticare a tutti quello che è successo nelle ultime settimane. La sfida alla Vecchia Signora è lanciata, vedremo chi la spunterà.