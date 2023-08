News Udinese – Allegri sorride / Pogba torna ad allenarsi in gruppo

L'Udinese continua a lavorare in vista del primo incontro di campionato contro la Vecchia Signora. La squadra di Max Allegri sappiamo che sarà un osso durissimo, ma allo stesso tempo sappiamo anche che ci sarà bisogno di una super prestazione per riuscire a mettere in difficoltà la squadra di Torino. In queste ore, inoltre, arrivano delle belle notizie proprio per il tecnico livornese. Il calciatore campione del Mondo nel 2o18, Paul Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista ieri ha giocato buona parte della partitella a ranghi ridotti con il resto del team e di conseguenza si inizia a candidare per un posto all'interno della mediana bianconera. Il quesito che interessa ai fans dell'Udinese, però, è: Ci sarà contro i friulani? Ad oggi difficile saperlo, ma le possibilità sono comunque basse visto che si farà di tutto per non rischiare il calciatore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Pereyra rifiuta il Besiktas: le ultime <<<