News Udinese | Rifinitura in vista del match di Coppa Italia

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per il club friulano. Oggi i bianconeri hanno svolto la rifinitura

Redazione

Manca sempre meno all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo diversi giorni di ritiro in Austria, a Lienz, i bianconeri hanno fatto ritorno ad Udine per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus sulle ultime sessioni d'allenamento.

Ieri, 3 Agosto 2022, hanno svolto una sola seduta d'allenamento presso il Centro Sportivo Dino Bruseschi di Udine. Mister Andrea Sottil ha programmato un allenamento mattutino concentrato sulla tecnica e sulla tattica per i suoi ragazzi. Anche oggi i calciatori bianconeri hanno svolto una sola seduta dall'allenamento. Tuttavia, a differenza di ieri, oggi è stata svolta la rifinitura in vista dell'importante match di domani, che segnerà ufficialmente l'inizio della stagione 2022/23. Una buona notizia è rappresentata anche dalla presenza in campo di Beto che, come abbiamo anticipato in un altro articolo, ha ricevuto l'ok dei medici per riprendere ad allenarsi in gruppo con il resto della squadra. La speranza di mister Sottil è di riaverlo al più presto, ma ad oggi è molto complicato rivederlo prima di settembre.

Udinese, arriva la Feralpisalò

Domani, venerdì 5 Agosto, l'Udinese scenderà in campo per la prima partita ufficiale della nuova stagione contro la Feralpisalò, valevole per il primi turno di Coppa Italia. Il club lombardo, nel turno preliminare del 30 Giugno ha sfidato ha battuto per 3-1 il Südtirol nei preliminari. A siglare le reti sono stati Siligardi (doppietta) e Cernigoi. Il match andrà in scena alle ore 18 presso la Dacia Arena.