La Moviola di 90° minuto ha analizzato tre eventi nella gara tra Udinese e Lazio che fanno ancora dibattere parecchio. Il primo riguarda un contatto di mano di Kabasele sul colpo di testa di Vecino, reputato dubbio. Questo episodio non è stato esaminato nuovamente. Nella valutazione, la distanza molto ridotta tra i due giocatori ha un peso.
Notizie Udinese – Non c’era rigore su Kamara? Il dibattito
Il secondo evento si verifica al 71°, riguardante il rigore reclamato dall’Udinese, dove Kamara calcia e Gila tocca la palla prima con la coscia, pertanto non si tratta di un rigore.
Infine, il gol del pareggio arriva al 95°: tutto ha inizio da un passaggio di Zaccagni a centrocampo, intercettato da Palma con il braccio, ma in una posizione non punibile. Successivamente, su un tiro di Zaniolo, Davis tocca la palla con la mano, ma di spalle, e segna dopo 9 secondi. Il regolamento stabilisce che "costituisce infrazione se un calciatore segna IMMEDIATAMENTE dopo che il pallone è entrato in contatto con le sue mani/braccia". La questione è se i 9 secondi trascorsi tra il tocco di mano di Davis e il gol possano essere considerati "immediati".
