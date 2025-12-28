Notizie Udinese – Non c’era rigore su Kamara? Il dibattito

L’esterno ivoriano è stato protagonista di una grande discesa sulla sinistra con un cross che è stato deviato in modo sospetto

La Moviola di 90° minuto ha analizzato tre eventi nella gara tra Udinese e Lazio che fanno ancora dibattere parecchio. Il primo riguarda un contatto di mano di Kabasele sul colpo di testa di Vecino, reputato dubbio. Questo episodio non è stato esaminato nuovamente. Nella valutazione, la distanza molto ridotta tra i due giocatori ha un peso.