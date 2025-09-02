Udinese News – Mercato finito: la difesa rimane solida! Il punto

Il mercato si è concluso con dei buoni colpi last minute ma a destare l’attenzione è la solidità difensiva della vecchia guardia

Lorenzo Focolari Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 09:55)

Tuttosport riprende la sorprendente vittoria dell’Udinese a San Siro sottolineando come mister Runjaic ha ottenuto un successo contro una grande squadra, dopo aver solo sfiorato la vittoria nelle sfide con le squadre di alto livello nel suo primo anno in Italia. La squadra dell'allenatore tedesco aveva conquistato i tre punti solo nel debutto casalingo contro la Lazio.

Le sconfitte sono sembrate immeritate grazie al buon gioco mostrato. Solo un punto guadagnato a Napoli che ha acceso i riflettori su una stagione comunque positiva.

Capitan Kalstrom e i suoi compagni hanno offerto, nella loro prima trasferta stagionale, una performance difensiva quasi perfetta, dimostrando, sia individualmente che come squadra, la giusta concentrazione mancata in alcune occasioni lo scorso campionato e contro il Verona. La difesa ha brillato con Kristensen e Solet, insuperabili per lunghi tratti, permettendo a un Sava sempre attento di evitare interventi straordinari.

Anche i nuovi acquisti Bertola e Goglichidze hanno fatto una buona impressione. Si sono ambientati meglio dopo un esordio (il primo in campionato e il secondo in coppa), mostrando ampi margini di miglioramento. Ha impressionato il cinismo di Davis e Atta, ma soprattutto l’abilità di tutti i reparti a rimanere compatti per tutta la durata dei 90 minuti, senza rinunciare a qualche attacco, nonostante la pressione costante dell’Inter nel secondo tempo.

In Friuli si spera di replicare il buon inizio della scorsa stagione, con 10 punti in 4 gare, grazie a un calendario che nelle prossime sei giornate, prima della partita contro la Juventus, prevede le sfide contro le tre neopromosse e i match casalinghi contro Milan, Cagliari e Lecce. Tutto ciò in attesa di vedere all'opera, ancora di più, gli innesti di un mercato che ha visto importanti cessioni, soprattutto in attacco, ma che ha riacceso l'attenzione su un gruppo già ben organizzato.