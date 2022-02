Udinese – Il rinnovo non arriva / Ecco la soluzione definitiva

Il giocatore è da diverso tempo che è in completa rottura con la società bianconera. Andiamo a vedere quale potrebbe essere la soluzione

Il mercato per la squadra bianconera sembra non andare mai in vacanza. Non è un caso che solo qualche giorno dopo la chiusura è stato ufficializzato un nuovo acquisto per la prossima stagione. Stiamo parlando del terzino destro Ebosele. Arriverà direttamente dalla Championship, più precisamente dal Derby County: società allenata dall'icona del calcio inglese Wayne Rooney. Questo acquisto conferma tutte le ipotesi maturate nell'ultimo periodo su un player che è ancora dell'Udinese, ma che da diverso tempo non è più al centro del progetto. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime notizie sul suo conto e soprattutto scopriamo nel dettaglio chi c'è al centro dell'articolo.

Il profilo

Il protagonista è Jens Stryger Larsen. Il danese non gioca una partita dalla penultima vittoria in casa, stiamo parlando del 3-2 servito al Sassuolo di mister Dionisi. Ora occorre trovare una soluzione e servirebbe farlo il prima possibile, anche perché un giocatore in tribuna per così tanto tempo non serve né alla società e tantomeno al giocatore in questione. Il mercato di gennaio è stato una grandissima occasione non sfruttata. In quel lasso di tempo ci si poteva liberare del terzino sinistro, ma il danese ha rifiutato tutte le possibili contendenti. Ecco quale potrebbe essere una soluzione che renderebbe felici tutti.

La scelta definitiva

Per trovare una scelta che faccia comodo sia alla società friulana che al terzino semifinalista allo scorso europeo, si potrebbe dover ricorrere alla rescissione consensuale del contratto. In questo modo la famiglia Pozzo risparmierebbe delle finanze per un giocatore che probabilmente non toccherà più il campo e il danese sarebbe libero di poter firmare con qualsiasi altro team.