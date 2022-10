Udinese / Riprendono gli allenamenti al Bruseschi: c’è Walace

Udinese di nuovo al lavoro nel pomeriggio per la prima seduta settimanale in vista della Lazio. all'Olimpico, gli uomini di Sottil sono chiamati a una nuova impresa contro una delle squadre più in forma della Serie A. I biancocelesti arrivano a questo match dopo tre 4-0 consecutivi, record storico in campionato. La squadra di Sarri appare una macchina perfetta nelle ultime uscite: 14 gol fatti e zero subiti nelle ultime 4. Un rullino di marcia incredibile. Il tecnico piemontese dovrà studiare le mosse giuste per non uscire da Roma incerottato.