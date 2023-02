Notizie Udinese – Riprendono gli allenamenti / Ecco come è andata

La squadra allenata da Sottil ha ripreso nelle ultime ore gli allenamenti in vista dei prossimi impegni di campionato. Ecco come è andata

Redazione

L'Udinese ha ricominciato ieri pomeriggio a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia e bisogno di tornare a vincere e farsi notare all'interno del nostro campionato. Al momento il settimo posto occupato non vale l'Europa perché davanti c'è il Torino per via degli scontri diretti e questo è uno dei tanti motivi per cui la società deve ricominciare a macinare come mostrato nei primi incontri di questa stagione. Il prossimo impegno sarà contro i neroazzurri allenati da Simone Inzaghi e la vittoria andrebbe a dare nell'ambiente tanta fiducia che è ciò che è mancato nelle ultime settimane.

Ieri il team si è ritrovato sui campi del Bruseschi ed è andata in scena la consueta routine post match di campionato. Chi è sceso in campo ed ha giocato la maggior parte del match ha eseguito del lavoro differenziato, mentre tutti gli altri sono scesi sul campo da gioco e svolto una normale seduta d'allenamento. Nel mirino, però, già c'è il match di San Siro, visto che (come detto in precedenza) è una partita che nessuna squadra vuole sbagliare ed anzi tutti vogliono dare il massimo per poter guadagnare i tre punti finali molto importanti per la classifica e per l'Europa.

I recuperi — La condizione di Florian Thauvin (osservato speciale di queste settimane) è in continuo miglioramento e di conseguenza possiamo aspettarci da lui sempre più minuti in vista dei prossimi incontri di campionato. Allo stesso tempo va valutata sempre anche la situazione che riguarda Roberto "El Tucu" Pereyra. Uscito dal campo dopo soli 45 minuti contro il Sassuolo e che non ha ancora raggiunto la sua forma e condizione fisica migliore. Solo nelle prossime ore, però, avremo qualche info in più sui giocatori.