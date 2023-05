Udinese – Riprendono i lavori, testa ai biancocelesti / Rassegna stampa

Bisogna assolutamente voltare pagina . La sconfitta contro la Fiorentina deve essere semplicemente un punto di partenza per la squadra bianconera che vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi possibile. Non sarà semplice riuscire a fare la differenza e soprattutto mettere in difficoltà tutte le avversarie di questo periodo.

Domenica pomeriggio si scenderà in campo e lo si farà contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Stiamo parlando di una squadra di alto livello e che lotta per la Champions League, sicuramente non una partita semplice per gli uomini di Andrea Sottil. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<