Notizie Udinese – La ripresa degli allenamenti / Il programma odierno

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Stiamo parlando di una squadra pronta, le ultime dal Bruseschi

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida tutt'altro che semplice, dato che la squadra che arriverà alla Dacia Arena ha bisogno disperato di ancora due punti per conquistare matematicamente la salvezza finale. Stiamo parlando dello Spezia di Thiago Motta che non vede l'ora di fare la differenza e mettere da parte tutte le ostilità. L'Udinese di Gabriele Cioffi, invece, vuole conquistare la parte sinistra della classifica e di conseguenza deve vincere obbligatoriamente gli ultimi due incontri per poter sperare nel decimo posto finale ai danni di Torino e Sassuolo. Nel frattempo sono ricominciati gli allenamenti in quel del Bruseschi. La squadra ha intenzione di fare raggiungere la meta e di conseguenza lavora compatta verso l'obiettivo. Il report di giornata.

Ieri pomeriggio, il team è sceso in campo. Una seduta che serve per riattivarsi in vista di una settimana pesante che porterà all'ultimo incontro giocato davanti al proprio pubblico. Tornando all'allenamento di ieri pomeriggio, tutti i giocatori impegnati e titolari contro il Sassuolo dopo una breve fase di preparazione, hanno svolto un lavoro differenziato per non affaticare in vista dei prossimi impegni. Per tutti gli altri, invece, è andata in scena una seduta normalissima con esercitazioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto. Gli impegni segnati sul calendario non terminano qua, ecco i prossimi obiettivi del team bianconero.