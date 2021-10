News Udinese – La ripresa degli allenamenti / Amichevole in programma

La squadra si prepara al lunch match di Domenica contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini. C'è però una sorpresa

Redazione

C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi lo vede mezzo vuoto. Questa è la reazione dei tifosi bianconeri dopo il pareggio contro la società felsinea. Un'uno a uno che fa notare la voglia di rivalsa della società friulana, ma allo stesso tempo denota ancora tutti i problemi del team. Problemi che vanno risolti e per questo la squadra si è messa già al lavoro. L'avversario non è dei più semplici, anzi, stiamo parlando di una delle migliori squadre delle ultime tre stagioni: l'Atalanta. La Dea dovrà recuperare i punti persi per strada nell'inizio di questo campionato, ma l'Udinese non vuole essere la vittima sacrificale. Ecco i programmi sui campi del Bruseschi e tutte le novità in vista.

Il programma

Ieri è andata in scena una seduta riservata solo ai giocatori che volevano fare un po' di lavoro defaticante. Oggi è in programma un match amichevole per le seconde linee. La partita sarà contro il Chions, società di Eccellenza. La partita sarà fondamentale per potere trovare il vice di Roberto Pereyra. Ci potrebbero essere delle sorprese anche per la disposizione in campo. Vediamo tutte le possibili soluzioni.

Le soluzioni

Sono due le idee che frullano nella testa del tecnico Luca Gotti. La prima dovrebbe essere il ritorno tra i titolari del centrocampista turco Tolgay Arslan. Dopo che nelle ultime due partite ha fatto spazio a Jean Victor Makengo. Oppure la sorprese potrebbe essere l'esordio dal primo minuto del talento tedesco Samardzic. Di conseguenza il modulo dovrebbe essere riconfermato, si continua ancora con il 3-5-2 marchio di fabbrica storico della società friulana. Bisogna ancora aspettare per il fatidico passaggio a quattro dietro. Non finisce qua, dato che suonano sirene estere per un titolarissimo. Stiamo parlando di uno dei punti fermi della difesa bianconera. Il rischio è quello di entrare in una completa emergenza. Le ultime <<<