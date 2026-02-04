C'è grande voglia di riscatto e l'ultima sfida di campionato contro la Roma ha dato dimostrazione di quanto Kingsley Ehizibue voglia ben comportarsi con la casacca bianconera. Il calciatore di proprietà dell'Udinese si è fatto trovare pronto subito dopo la notizia dell'infortunio di Zanoli e messo a referto un'ottima prova. Ecco le sue dichiarazioni.
Notizie Udinese – Riscatto Ehizibue: ecco le dichiarazioni del difensore
Un riscatto di primissimo livello che sta portando un calciatore come Kingsley Ehizibue a riprendersi la maglia da titolare. Il punto
"Sono felice per questa opportunità ma il mio pensiero va a Zanoli, che tornerà più forte di prima. Ho ricevuto tante critiche ma fanno parte del calcio, devo rispondere in campo". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Davis ha deciso il suo futuro? Tutti i dettagli <<<
