Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà la gara contro la Salernitana

Domani pomeriggio, l'Udinese affronterà la Salernitana alla Dacia Arena. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro. Ecco chi è

L'Udinese è in un momento positivo e vuole dare continuità agli ultimi risultati. Mister Cioffi sembra abbia portato un nuovo entusiasmo ed una mentalità vincente. Domani pomeriggio, il team friulano sarà impegnato nel match contro la Salernitana di Stefano Colantuono. Il club campano non vince in campionato dal 26 ottobre. Tuttavia, i bianconeri non devono sottovalutare la gara. Niente passi falsi. Si preannuncia un match teso ed equilibrato. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Giacomo Camplone, della sezione di Pescara, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena martedì 21 dicembre alle 18:30. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Giallatini e Longo e dal quarto uomo Santoro. Al Var Chiffi, mentre all'Avar Liberti. L'unico precedente tra l'Udinese e Camplone risale allo scorso 13 marzo: 1-1 a Marassi contro il Genoa. La Salernitana, invece, ha incontrato il fischietto abruzzese tre volte. Bilancio di un pareggio e due sconfitte. Il classe '89 è un arbitro giovane, ma promettente. In carriera ha aribtrato principalmente match di Serie B e C. Quest'anno, ha diretto una sola partita di Serie A: Verona-Spezia del 3 ottobre. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di mister Gabriele Cioffi e Stefano Colantuono.

Dubbi

Mister Cioffi non ha grandi dubbi. Il tecnico toscano chiederà un ultimo sforzo ai titolarissimi. Quindi, spazio al solito 3-5-2. Isaac Success tornerà dalla squalifica, ma salvo sorprese partirà dalla panchina. Beto e Deulofeu sono intoccabili. Anche Colantuono ha le idee abbastanza chiare. In attacco potrebbe rivedersi Bonazzoli, insieme a Simy e Ribery. Centrocampo composto da Di Tacchio, Coulibaly e Kastanos. Indifesa, Gagliolo è in ballottaggio con Bogdan. Ma torniamo a parlare di mercato. La Roma sembra intenzionata a fare sul serio per Stryger Larsen. Tutti i dettagli <<<