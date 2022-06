News Udinese – Da risorsa ad esubero / Ecco cosa fare con Pussetto

Il team bianconero vuole continuare a lavorare come nella seconda parte della passata stagione. Stiamo parlando di una società che ha sorpreso e vuole farlo per ancora diverso tempo. Sicuramente le prossime ore potrebbero essere decisive e di conseguenza bisogna fare il massimo per portare la squadra ad altissimi livelli. La decisione del tecnico è piaciuta a moltissimi addetti ai lavori, visto che si parla di un mister che ha dovuto fare tanta gavetta prima di arrivare all'apice. Ora, però, bisogna anche costruire un team pronto per mettere in difficoltà tutte le società che si presenteranno alla Dacia Arena. In queste ultime ore sta prendendo piede la cessione di un giocatore . Questo doveva essere l'anno del riscatto, ma ha completamente deluso le aspettative .

I numeri (in realtà) non sono nemmeno così tanto negativi, ma nelle ultime ore Nacho Pussetto inizia a guardarsi intorno perché potrebbe uscire dai piani della società delle zebrette. Sicuramente la società deve già trovare altri due attaccanti vista la sicura partenza di Ilja Nestorovski (scadenza del contratto) e Gerard Deulofeu (promesso sposo del Napoli). Solo che questo potrebbe non bastare e per attuare una piccola rivoluzione in attacco potrebbe partire anche l'attaccante argentino. Il suo contratto in realtà è in scadenza visto che il cartellino è di proprietà del Watford. Ecco quale potrebbe essere la decisione per l'asso sudamericano.